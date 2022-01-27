於律政中心塗鴉政治語句　保安員認刑毀候判

律政中心一名外聘保安員在工作期間，多次走上大樓天台及地庫，在設施上塗鴉，寫上政治口號及投訴僱主的字句。他今天（27日）在東區裁判法院承認8項刑事損壞罪，主任裁判官嚴舜儀指，早前索取的精神報告顯示被告智力較遜色，不知被告是否受此影響而作出錯誤決定，押後案件至2月9日判刑，期間被告須還押小欖精神病中心，以待索取精神、感化及社會服務令報告。

本案34歲被告李彥蔚現報稱無業。控罪指他於2020年1月11日至9月3日之間，在中環律政中心東座天台，損壞1個冷氣機金屬機殼、3支太陽能板架，並在律政中心中座低層的5A樓梯損壞1幅牆壁，及損壞同層LG09號房及LG08號房內的1幅牆壁及2個水箱。

案情指，被告案發時獲中國海外物業服務有限公司僱用，在律政中心內任職保安。前年10月25日，一名機電署技術人員到律政中心東座天台進行維修保養，期間發現有冷氣機金屬機殼遭人塗鴉，遂通知律政司職員。其後當局發現天台的3支太陽能板架、中座低層的樓梯牆壁、LG09號房的水箱、以及LG08號房內的牆壁和水箱均遭人塗鴉，用黑色筆寫上「五大訴求，缺一不可」、「香港淪為一國殖民制」、「光復香港獨立，時代革命成功」、「打倒中國海外服務」等字句。

警方經調查後拘捕被告。在警誡下被告稱「公司蝦我，所以我寫字。」被告其後到警署做警誡錄影會面，向警方稱自己被公司安排保安分外工作，要為律政司職員量體溫，還被人責罵侮辱，所以他趁巡邏時寫句子，發洩不滿。辯方為被告求情時，透露被告智商較常人低，讀書及工作時常遭人欺凌，被告已明白不應以此方式發洩不滿，而他並不明白政治口號背景意思，只是人云亦云。

案件編號：ESCC 1910/2021