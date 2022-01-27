港鐵列車甩門事故調查報告出爐　專家指廣告牌活門無鎖緊肇禍

港鐵公布去年12月2日銅鑼灣站列車車門事故的調查報告。調查總結事故原因是一個活動式軌旁廣告牌的活門面板向外傾，與正進入月台的事故列車的一對車門相撞，導致車門脫落。港鐵將為軌旁廣告牌引入預防性維修，並落實承辦商加強軌旁廣告牌更換和上鎖程序，以及加強對承辦商定期督導及審核等。

港鐵指，事故後成立的調查委員會，檢視了事故列車及事發前經過同一月台的其他列車，發現事故列車的前一班列車的第3至第8卡車身有輕微刮痕，刮痕位置與活動式軌旁廣告牌的高度脗合，由此推斷在前一班列車離開月台時，活門面板已經向外傾。約1分鐘之後，當事故列車進入月台時，活門面板與列車的第一對車門相撞，令車門脫落。

港鐵又指，活動式軌旁廣告牌的活門面板，於事發時可能沒有被完全鎖緊，而擋塊亦失效無法防止面板外傾，列車駛經時產生的空氣吸力令面板晃動，最終活門面板向外傾。

調查委員會認為，由於事故中的面板栓鎖及擋塊的失效問題不易被察覺，承建商未有察覺栓鎖出現問題，因此未有報告和及時進行維修，而港鐵亦沒有明確要求承辦商在檢查程序中檢查用作第二重保障擋塊的狀況。委員會建議，承辦商需加強更換廣告的程序和人員培訓，而公司應加強軌旁廣告牌的維修制度，及為約300塊牽涉拉動面板的軌旁廣告牌加裝遙距監察感應裝置。