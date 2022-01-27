長房稱已達共識候二三房回應　霍家案再押後明訊

已故全國政協副主席霍英東家族第二代成員霍震宇偕兩名胞姐霍麗萍和霍麗娜，要求家族公司行使權利，回購南沙發展計劃部分權益之案件，今午（27日）於高院再訊。自上周二起多次申請押後案件、以商討以訴訟以外方式解決爭議後，原告方今指長房大致上已達成共識，庭上亦透露長房已將約70頁文件交予二房三房，現時仍要等待與兩房人的商討結果，故申請再將聆訊押後至明下午。法官陸啟康指希望案件能有一個完滿結局。

代表長房霍麗娜的資深大律師余若海稱長房大致上已達成共識，並已把具體協議告知二房三房考慮，但仍需時間等候該兩房人回覆。余又指現時案件有三個可能性，包括如各方同意協議，便會以同意傳票方式完結案件、若未能達成同意協議，整宗案件便需繼續審訊，或者協議內有部分內容有爭議需解決。其後各方律師均表示同意案件押後至明天下午，亦希望會有全面協議。

二房三房的代表大狀王則左，表明他仍等待二房三房家庭成員的指示，而他們早前從長房收到一份約70頁的文件，故仍需時間考慮及作回覆。法官表示現仍希望案件盡快完結，若真的未能達成協議，相信審訊所需時間亦會大幅減少，並指屆時審訊可能在2月7日繼續。他希望明天不要像今天一樣沒有實際進展，並希望可有確實答覆的最後限期。

原定會首先出庭作供的原告霍震宇今天繼續有到法庭，他亦續已「有啲進展」回應有關是否能達成全面和解等的提問。

案件編號：HCA 92,274,275/2016