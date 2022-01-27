團體倡保就業變「保收入」　直接提供補助予因疫情停工基層

隨着再次收緊防疫措施，部分行業的員工因停工而收入大減，有團體今日(27日)舉行記者會，邀請基層街坊訴說疫下生活困境，有市民大嘆政府漠視基層權益，團體建議政府實行「保收入計劃」，津貼的上限最高9,000港元，直接補助受影響業界的僱員。

「社福關懷貧窮平台」指出，政府在本月中推出第5輪「防疫抗疫基金」，但整個思維仍以補助業界經營者為主導，除旅遊導領隊、體育教練、藝術自由從業者及學校導師等外，大部分基層打工仔，如食肆及美容院員工未能直接受惠，部分基層家庭在年關陷入無援的狀態。

大埔街坊Yvonne從事零售業，疫情2年以來已因市道及店舖生意不佳，薪金連佣金的收入大減數千港元，而其從事飲食業的丈夫又因今次食肆禁堂食，影響了開工和收入，連同孩子一家三口家庭經濟亦非常拮据；居觀塘公屋單位的街坊阿紅則指，她與丈夫因防疫措施要停工，一家有六口現時依賴次子從事飲食業的微薄收入生活，惟柴米油鹽樣樣加價，防疫物資也是一大支出，一家生活更難。

平台建議政府聆聽各界批評，改善「保就業計劃」的設計，轉為推出直接支援打工仔的「保收入計劃」，向每名失業或被迫放無薪假的僱員，支付按他們原來實際工資50%計算的津貼；至於被迫縮減工時的僱員，則按他們減少了的收入的50%給予津貼，津貼的上限最高9,000港元。