疫情未過難關依舊　政黨促延長「免息延遲償還學生貸款安排」

政府於2020年推出的防疫抗疫基金2.0，為學生貸款還款人提供一次性免息延遲兩年償還貸款安排。由於疫情持續，經濟和青年就業大受打擊，有政黨於今午(27日)到政府總部請願，要求當局延長｢免息延遲償還 學生貸款安排｣不少於12個月，以協助青年度時艱。

請願人士指，目前本港第五波新冠疫情嚴峻，當局收緊一系列防疫措施，令餐飲零售等各類服務業再受影響，預料對本港就業市場構成重大壓力，青年人更將承受極大的經濟和精神壓力。請願人士期望特區政府在現有措施下補漏拾遺，促請有關當局參考先前第二輪防疫抗疫基金及其他紓困措施，為基金5.0未有涵蓋的學生貸款還款人延長「免息延遲償還貸款安排」不少於12個月，紓緩青年人的經濟壓力，改善他們的生活。

第六屆立法會財務委員會在2020 年初通過第二輪「防疫抗疫基金」及其他紓困措施的撥款申請，當中包括為學生貸款還款人提供一次性免息延遲兩年償還貸款安排；所有已開始償還貸款的學生貸款人及於 2020年 4月1日至2022年3月31日暫緩期間畢業及開始償還學生貸款的新帳戶還款人，均可受惠於兩年免息延遲還款安排。合資格人士毋須在｢暫緩期｣期間償還應繳的本金和利息，有關貸款在暫緩期間不會計算利息而他們的還款期也會相應延長兩年，而貸款利息將於今年4月1日起恢復計算。