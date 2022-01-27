入境處疫情下緊守陣線　運用科技提升服務　嚴打假難民

本港近年先後受黑暴事件及新冠疫情挑戰，公共服務大受影響，在困難中入境處堅守崗位，過去一年適逢六十周年誌慶，繼續維持一貫高效高水平服務，積極應用創新科技，嚴打與出入境條例相關的罪行，並進一步提高處方人員國安意識及將其凸顯於處方的使命和信念中 。入境處着手處理假難民問題，去年就2,220宗免遣返聲請作出決定，又與內地及本地的執法機關截獲850名非華裔非法入境者。

令人關注的假難民問題，港府去年修訂《2021年入境（修訂）條例》，進一步改善免遣返聲請的程序，包括提高入境處的審核效率和防止拖延手段、改善酷刑聲請上訴委員會的程序和職能、加強在源頭堵截、執法、遣送和羈留聲請人等。入境處與內地及本地的執法機關於去年截獲850名非華裔非法入境者，偵破多個跨境犯罪集團並拘捕了506人，包括164名人蛇集團骨幹成員。

入境處又靈活調配人手及增撥資源加快審核程序，去年就2,220宗免遣返聲請作出決定，尚待審核的聲請則餘741宗。截至年底，約2,300名聲請人提出的上訴尚待上訴委員會作出決定。處方又加快遣返免遣返聲請不獲確立的人士，其中去年11月將40名越南籍非法入境者及逾期逗留人士以特別航班遣返越南，包括36名免遣返聲請不獲確立的人士。

一般執法方面，入境處持續進行反恐、遏止跨國非法移民活動、打擊偽造證件工作，嚴打非法勞工。處方去年進行逾1.6萬次反黑工行動，共拘捕1,476名黑工及604名本地僱主，當中有544名為非華裔黑工。

入境處又積極融入國家大局，向人員推行國安教育。入境處作為全港第一支紀律部隊引入中式步操，2020年起所有新入職學員均接受中式步操訓練，在職人員亦需上基礎國情學習課程，當中加入中式步操元素，去年更首次邀請中國人民解放軍軍樂團派員到入境事務學院，為入境處樂隊成員提供中式軍樂演奏訓練。另「入境事務處青少年領袖團」的服務對象擴大，涵蓋各級中學生，加強隊員國民身份認同、建立守法意識等。

此外，入境處積極利用科技提升服務水平，省時方便且有效防疫。其中去年推出的「智傭易」服務，僱主可經網上、郵遞等途徑遞交續聘外傭申請，截至年底已有逾11.8萬宗申請透過「智傭易」通過郵遞領簽證。處方又於去年12月在香港國際機場、港珠澳大橋香港口岸、深圳灣口岸及啟德郵輪碼頭管制站推出容貌識別「非觸式e-道」服務，服務推出僅一個月，已有約3.3萬名香港市民登記，使用人次達約2萬人。另處方推出電子化簽證申請服務，以及優化申領身份證及特區護照服務等，惠及全港市民。

​展望2022年，入境處有4個重點工作範圍，包括推動科技應用於公共服務，如第一季推出「入境處提提您」服務，透過「智方便」為市民提供個人化訊息提示服務；吸引人才促進香港發展 ；加強對境外突發情況的應變能力，籌備重組及擴充「協助在外香港居民小組」；持續進行新入境處總部建造工程，項目預計明年第二季竣工。