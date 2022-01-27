古洞南農業園第2期選址8成為農地　佔地82公頃　料2024年動工

政府於2016年《施政報告》宣佈落實新農業政策，並預計本年年中起分階段落成及啟用農業園第1期。最新文件進一步交代農業園第2期的發展計劃，選址屬「農業」地帶，佔地約82公頃，當中8成為農地面積，將興建逾1公里的道路，預計工程可於2024年開展，2026年起分階段完成。

古洞南屬傳統蔬菜種植區，其土壤及附近的水源等均適合農產品種植。農業園的選址為新界古洞南常耕及荒置的農地，當中大部分屬私人土地及小量政府土地。文件指，基礎建設工程包括進行土地平整及修復荒置農地；並將建造長約1.2公里的新道路和行人路。同時工程將擴闊部份蕉徑路路段，即農業園第一期的新建道路與粉錦路之間的路段，在古洞灌溉水塘旁興建泵房和鋪設水管及提供相關園內設施，如污水處理設施、灌溉系統及基本留宿設施等。

此外，根據初步環境評估顯示，擬議工程將不會對環境造成不可接受的影響，未來將敲定適當的緩解措施和監管方案。土木工程拓展署正就農業園第二期的進行詳細設計及實地勘測工作，並優化第一期累積的經驗。該署將於今年上半年就工程諮詢公眾。