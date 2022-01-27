2款預先包裝米製品未標明含致敏麩質　產品須下架回收

2款預先包裝米製品樣本被驗出含有麩質成分，但未有在食物標籤上標明，違反《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》，對麩質耐受不良的人士進食後，可能出現嘔吐、腹瀉、腹痛及出疹等症狀。食物環境衞生署食物安全中心今日(27日)表示，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，有關分銷商已開展回收受影響批次的產品。

涉事產品包括品牌新豐、產自中國的「新豐米線」，每包淨重400克，最佳食用期為2023年6月2日，分銷商是「新億食品有限公司」；另一產品為品牌新東陽、產自台灣的「新東陽新竹米粉」每包淨重300克，最佳食用期為2023年11月1日，分銷商是「B&S Company」。

食安中心透過恒常食物監測計劃，從東區2間超級市場分別抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含有麩質，但未有在食物標籤上標明。根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。