兩男子「標車參」勒索3.5萬元被捕　警檢毒品兼吸毒工具

警方於周一(24日)接獲一名男子報案，指其停泊於屯門一屋邨的客貨車不知所終，懷疑被人偷走。同日晚上，受害人收到一名疑犯的電話信息，要他交出3.5萬港元贖回其客貨車。屯門警區刑事調查隊跟進案件，在翌日(25日)凌晨約2時採取行動，於元朗大棠路以涉嫌勒索拘捕一名姓陳(21歲)男子。

探員再於昨晚(26日)約10時，在天水圍天恩路一酒店房間內，以涉嫌勒索拘捕一名姓沈(36歲)男子。探員於沈男身上搜出一把破窗錘、約1.2克俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮、約2.5克懷疑「冰」毒及吸食毒品工具，並成功尋回失車，但車內約3,000港元現金及車內配置被盜去。因此，探員同時以涉嫌擅自取去交通工具、車內盜竊、販毒、管有吸食毒品器具及外出時備有偷竊用的物品拘捕沈男。

陳男已被控一項勒索罪，案件已於今日（27日）上午於屯門裁判法院提堂，而沈男現正被扣留調查。屯門警區刑事支援隊正繼續跟進此案件及其他類似案件，相信已經成功瓦解一犯罪團夥，並不排除會有進一步拘捕行動。如果任何人士有資料提供，請致電與調查人員聯絡。

年近歲晚，警方藉此作出呼籲，駕駛人士應該把車輛停泊於安全地方，如停車場。當離開車輛時，切勿將後備車匙及貴重物品放在車廂內，並應開動防盜系統，以提防賊人有機可乘。

警方重申，根據香港法例，任何人干犯未獲授權而取用運輸工具，勒索或車內盜竊罪最高可被判處十年監禁，而干犯危險藥物相關罪行，最高則可被判處終身監禁。警方亦一直嚴格打擊任何違法罪行，市民切勿以身試法。