港大研究顯示接種復必泰後　感染Omicron僅現輕症

政府及專家經常呼籲市民接種新冠疫苗，指就算染疫，亦可減輕重症的機會。香港大學李嘉誠醫學院愛滋病研究所、微生物學系及新發傳染性疾病國家重點實驗室研究團隊，發現若接種了信使核糖核酸(mRNA)疫苗，患者感染變種病毒Omicron後，能快速地產生廣譜中和抗體和T細胞免疫反應，並只出現輕微症狀。有關研究已於《臨床與轉化醫學》期刊上發表。

是次研究對2宗本地Omicron感染病例的中和抗體進行比較，包括變種病毒Alpha、Beta、Gamma、Delta及Omicron。研究團隊發現，與其他變種病毒株相比，Omicron對由德國及內地合研的復必泰mRNA疫苗，所誘導的中和抗體表現出最大的抗阻性。

已接種mRNA疫苗但仍感染Omicron的患者，其體內所誘導出針對Omicron的中和抗體，從低於檢測值水平，上升至比一般已接種同樣疫苗的人士其中和抗體平均峰值，還要高出75倍。

領導研究的港大醫學院微生物學系教授兼愛滋病研究所所長陳志偉指，結果顯示完成接種2針疫苗對於阻抗變種病毒非常重要，同時研發針對Omicron的疫苗作為加強針亦具有必要性。