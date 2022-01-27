政Whats噏：施政劣績斑斑　薛浩然批政府失信於民

正所謂同心就事成，面對突如其來嘅疫情，最好係政府嘅防疫抗疫政策能得到民間嘅充分配合。儘管政府一再強調，冀市民同政府一條心去對付今次疫情，之不過事實並非如政府嘅預期。鄉議局研究中心主任薛浩然就指出，政府嘅表現長期令人失望，疫情之下官員都進退失據，市民又如何配合呢？

薛浩然日前喺一個網台節目中引用內地一句說話「軍民團結如一人，試看天下誰能敵？」嚟形容政府同民眾嘅團結係何等重要。之但係要做到官民同心，前提係政府首先要得到民眾嘅信任，當大家有信心，先至會響應政府嘅政策同指示。然而香港特區政府由成立到今日，施政水平如何實在係有目共睹。佢舉例話香港並唔係無錢，廣大市民同納稅人多年來辛苦積累豐厚嘅財政儲備，但係啲錢使咗去邊呢？儼如大管家嘅政府，對於資源又如何運用呢？

佢話實事求是咁去睇，政府依家大談北部都會區如何發展，令人不禁想起以前數碼港、中藥港嘅豪言壯語，指香港回歸後第一任政府就已經開始「假大空」，且於今尤烈。而好多基建包括高鐵、港珠澳大橋等龐大工程，次次都都超支幾百億，但政府到今日都欠市民一個說法，到底超支嘅原因為何。而廣大市民所累積嘅血汗儲備，就係咁樣畀政府白白消耗。

至於長期困擾香港嘅住屋問題，樓價不斷飛升，但政府又做過咩呢？有官員揚言話解決劏房問題，要低下層市民同劏房告別。但佢指出，到底政府有無想清楚，劏房只係因應社會需求嘅產物，就算喺東京都有類似情況呀！佢批評話，都唔知相關嘅政策官員到底係點諗。

薛浩然話政府係令人失望，但部分議員就更加令人失望，佢話有某啲議員講到自己英明神武，但到底喺議會裏面有無做好審核財政、監督政府嘅工作呢？佢話作為民意代表，莫非喺過年嘅時候擺街站派下揮春，咁就叫「貼地」？佢話議員嘅名譽係為民眾做事而得，而唔係靠耍嘴皮囉。

最後佢又講到，小市民只係需要一個政府好好咁管理香港啫。佢話內地精準扶貧，錢都用於刀口上，反觀香港話扶貧扶咗咁多年，結果又如何呢？依家香港物價飛升，無論低下層同中產都水深火熱，但政府同議員可曾關注？咁嘅表現又點樣令到市民相信政府所刻畫嘅未來呢？