本地養殖珍珠蚌肉XO醬　學院與漁民合作更勝一籌

菜式味道淡，可以加入惹味的XO醬來提鮮。傳統XO醬主要用上蝦米、瑤柱等材料，但加入本地養殖的珍珠蚌肉，原來更勝一籌。有本地教育學院與漁民合作，把本來養殖用來取珠的剩餘珍珠蚌肉，混入蝦米、金華火腿等材料製成本地XO醬，以及珍珠蚌肉乾望成新興港產手信。在試味測驗中，更有過半數人認為珍珠蚌肉XO醬較傳統XO醬惹味。漁民打算找食物製造廠大量生產，料本年內可以推出市場。

香港專業教育學院食品科技及安全高級文憑學生團隊在2020年，與西貢深灣養殖魚排合作，把剩餘的珍珠蚌肉製成XO醬，與珍珠蚌肉乾。由於珍珠蚌肉有較濃烈的海鮮味，故製成XO醬較易入口，更落足料，一罐200克的XO醬用上50克的珍珠蚌肉；對於想嘗試「原汁原味」者，團隊另製蚌肉乾。

團隊又運用儀器檢驗蚌肉的重金屬含量，又採用水活性測試，估算肉乾小食可保質約6個月。團隊指研發過程中最困難是找合適的口感、味道，如XO醬要加入蝦米、金華火腿提升鹹味；蚌肉乾則要加入糖、味醂、牛油等，令其色澤豐富但不失濕潤。團隊經過多次調整，經過1年時間開發，最終在試味測驗中，有54.2%人認為他們的XO醬尤勝大品牌。另又找香港知專設計學院視覺傳意高級文憑學生，用上另外一年時間負責品牌設計，與市場推廣。

魚排排主梁錦明說，所飼養的是馬氏珍珠貝，一般珍珠貝會取其珠再售賣，貝殼會磨成粉末，而蚌肉大多曬乾，用來煲湯或餵魚，故當團隊提出可以研發食用產品，他亦感驚喜。梁錦明打算未來1年加大飼養珍珠貝，料可養20萬至30萬隻，又正與食物製造廠溝通大量生產。