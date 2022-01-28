東方日報A1：大仙賜靈籤　撤廢官港求變　覓賢臣打疫戰

無能港府強加苛政於民，禁食肆晚市堂食、賜免檢疫特權予機組人員放毒入關、禁足強檢累市民被炒魷魚，全港陷於水深火熱之中，心灰港人難過年關。壬寅虎年將至，東方傳媒機構按傳統擇吉日，赴黃大仙祠為香港來年運程求籤，仙師賜予中平籤「蕭何月下追韓信」，籤詩隱寓秋天會有良策善政出台，有賢能回朝領導香港，但提醒新政府宜多聽民意，否則耽誤大事。來年政治局勢則得中吉籤，籤文暗示賢能或為男性，富才華卻自視過高，多留意平民百姓的聲音才有轉好的契機。

牛年來到尾聲，回顧仙師在去年初賜予香港下下籤「孔子聞衛樂」，警示政府應換人求變，若繼續倒行逆施，社會紛擾不止，港人前路迷茫。不出仙師所料，港人牛年通關夢落空，疫情失控，食肆晚市禁堂食，各行各業被迫停業，香港民不聊生。

今年仙師賜予香港運程第17籤「蕭何月下追韓信」，籤文為「秋水兼葭白露盈、盈庭月色浸階清、清風吹動馬鈴響、響接晨鐘不斷聲」，籤中典故來自《史記．淮陰侯傳》，蕭何佐輔劉邦建立帝業，名將韓信投靠劉邦卻未獲重用，夤夜馳歸，蕭何得悉後立即策馬在月光下追韓信，曉以大義，勸其回心轉意，同建漢朝。此籤有失而復得，人盡其才之意。

參考由管理黃大仙祠的嗇色園委託出版的《黃大仙靈籤正解》，第17籤問運程平平，但秋後會遇上貴人，籤詩暗示期望的事情可在秋天發生，但即使有才華亦莫驕傲，否則誤大事。玄學家周漢明表示，籤文暗批過去數年本港廢官當道，加上人才流失以致能者不足，亟需找出賢能，相信換人可為本港帶來新景象。他指，韓信是古代名將，認為該名賢能之前或當過官員，但已離開官場。

周表示，籤文同時暗示坊間不時有良策獻出卻不獲重視，明明是寶，當權者卻一一忽略。他認為仙師重點是提醒新領導者要聽民意，切勿任人唯親，不能拉關係，廣納民間智慧。《施政報告》多數於西曆10月公布，今年10月大部分時間介乎秋分與霜降，孰優孰劣，市民不妨拭目以待。

適逢今年政府換屆，仙師就本港政治局勢批示第38籤「陶淵明辭官」，屬中吉籤，籤文為「歸去來兮仕官閒、室堪容膝亦為安、南窗寄傲談詩酒、倚杖徘徊飽看山」，籤文典故講述東晉末期詩人陶淵明淡薄名利，厭倦官場，歸故里、享清福的心態。

周漢明表示，籤文意味高官有人事變動，而「歸去來兮仕官閒」中的「仕」字有5劃，暗示特首選戰或有5人參選，由於「仕」多用於男性，加上男性今年正官運強，男士當選機會較大，若有6至7人參選，當中則可能有一至兩名女性。他又指，籤文沒有明確表示誰能跑出，但該人具有官銜或上市公司主席身份，「本身幾高級，有啲文化」，從「閒」字可估計該人喜歡喝酒，時常有文章及詩詞發表。