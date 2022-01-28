貴價樓市勢旺　宜自住不宜炒

全球經歷世紀疫症，過去一年本港樓市表現反反覆覆，市場憧憬通關、北水流入。黃大仙就本港虎年樓市經濟賜予「懷德招親」上上籤，預示樓市向好，得心應手。玄學家表示，籤文暗示貴價樓的市場較旺，平價樓反而一般，「月殿」般的華麗貴價樓有升值潛力，近海近山的更是樓價創新高，但宜自住不宜炒賣。本港虎年經濟初時未必理想，但會在秋天反彈。

黃大仙賜予香港樓市第91籤「懷德招親」，屬上上籤，籤文為「蟾宮月殿桂飄香、玉篋團圓萬里光、六水三山歸鏡裡、無瑕一片掛窮蒼。」據官方籤書所載，此籤求家宅則「家宅昌盛」；求財運「正偏財俱佳」；問運程，秋天以後一帆順境。

籤中古人是北宋大將高懷德因擁立趙匡胤為帝，獲得皇帝賞識，更得以迎娶趙匡胤之妹為妻，獲駙馬都尉封號。高懷德得此錦繡前程，除了自己本身材料再加努力奮鬥之外，其父高行周的遠大眼光也有莫大關係，及早看出趙匡胤乃真龍天子，卻沒有趨炎附勢，賣主求榮，而是以身報國，對故主劉知遠一片孤忠，自盡以報。

玄學家周漢明表示，求得此籤者凡事如意吉祥，有求必應。他指，籤文暗示貴價樓的市場較旺，平價樓反而一般。他解釋，「月殿」代表豪宅，貴價樓市況暢旺，位處地點有山有水，樓價或會創新高。不過，平價樓在虎年就不太風光，一般平民百姓居住的樓盤市況較會遜色，未必可以賣到好價錢。

周表示，用字華麗的樓盤名的市況亦會較佳，北區及南區等位置有山有水發展不錯，除了「月」字之外，「無瑕」亦意味天色晴朗，所以有「天」或「晴」字的樓盤不錯。經濟方面，周認為初時未必理想，不過秋天月光最圓滿，故屆時會「反彈」，「秋春雙沖，所以春天會比較運滯」。