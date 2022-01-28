澳門先苦後甜　博彩業有好轉

辛丑牛年澳門一度受新冠肺炎疫情衝擊，幸而澳門防控疫情得力，靠全民檢測截斷傳播鏈，成功與鄰近的珠海市恢復人員往來。黃大仙賜予澳門虎年上吉籤「劉向得志」，預示澳門來年需要捱上一段日子，但最終會丁財兩旺，好事連連，而現有賭場持牌人或要經歷艱辛才可守住賭牌。

仙師賜予澳門第85籤「劉向得志」，籤文為「太乙燃藜照讀書、十年窗下苦功舒、揚眉吐氣袍穿錦、駟馬高車擁道隨」，講述古人劉向曾因勸諫皇帝而入獄，他在獄中仍堅持苦讀，傳說劉向的恒心感動太乙神仙，燃藜作燈助其讀書；劉向後獲平反，出人頭地。據官方籤書所載，得此籤意味運程開始轉好，以往的耕耘，現在開始有收穫。澳門經濟主要靠賭業支撐，賭博收入亦屬於偏財，財運方面，正、偏財俱佳，但提示「莫貪」；守業者則可更上一層樓。

玄學家周漢明表示，求得此籤者萬事如意，獲貴人相助，「丁財兩旺」，意味澳門虎年將會充滿生機、生氣，可以持續通關，振興旅遊業。籤文的「駟馬高車」代表華麗的交通工具，「擁道隨」亦暗示人來人往。他稱，「藜即係藥材，燒來當燈用，開頭會好辛苦，捱過之後就好好，可以吐氣揚眉」，只要澳門能解決初時的困難，其後便萬事順暢。他又指，「藜」屬一年生草本植物，藜在初夏時會開黃綠色小花，莖老時可用作木杖，暗示澳門仍要在春天捱日子，但時至夏天便會好轉。

澳門政府計劃修訂《博彩法》，建議加入政府代表，不能分拆「副牌」，目前「三正三副」6個賭牌亦將於今年同時到期，惟續牌能否成事仍是未知數。周漢明表示，籤文暗示賭場持牌人需經歷艱辛才可守住賭牌，籤文「袍穿錦」的「錦」字部首是「金」，意味賭場事業有好轉。