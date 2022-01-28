香港衞生下下籤　風高浪急極兇險

全港750萬名市民連續3年在疫情下度歲，每逢臨近與外地或內地通關必遇事，高傳播力的變種病毒Omicron個案在本港愈爆愈多，同時又遇另一變種病毒Delta夾擊，一眾高官議員因參加爆疫「洪門宴」而入竹篙灣坐疫監，香港壞事連連。黃大仙賜予本港虎年衞生狀況下下籤，「蔡母遇險」。玄學家指籤文暗指本港抗疫官員猶如漁翁，百姓民不聊生，仍然好夢正濃，熟睡不理，而籤中一句「持篙撐去失西東」，直指庸官待疫魔殺到始急急持篙撐船，防疫無章法，頭痛醫腳，不分西東。

黃大仙就虎年本港衞生情況賜予第31籤下下籤。籤文為「狂風驟雨打船篷、溪畔桃花盡落紅、驚醒漁翁春夢熟、持篙撐去失西東」，據官方籤書所載，此籤典故為北宋官員蔡中興，晚上乘船視察修建洛陽橋工程時遇險，忽然狂風暴雨大作，吹打着船篷，河邊的桃花都被吹落了，驚醒了船上打睏的漁翁，慌忙中水流湍急，不辨南北西東，狼狽萬分。此籤恐有驚險之象。

官方籤書又指，此籤問健康「有病須即時診治」。玄學家周漢明直言此籤「兇險」，有警惕之音，「溪畔桃花盡落紅，最靚嘅景咩都冇晒」，「走都唔知走去邊度好，成個失晒魂」，又認為此籤暗示虎年疫情嚇到港人「心慌慌」，提示市民需萬事小心。他表示，花市已被取消，賣花者坎坷，社會經濟環境被被「打到殘」。

周漢明指，掌舵人暗示領導者，「畀啲嘢(疫情)嚇醒，但又唔知走去邊」，批評政府防疫抗疫無章法、懶懶閒，「自己都冇方向，疫情令佢哋失晒方向，束手無策。」他表示，農曆1月及2月最多雨水，按術數「壬水」即為「大雨水」，接着農曆11月及12月亦是大雨時段，暗示虎年可能有兩個時段疫情較為不穩，但籤文暗示夏天會有轉機。他解釋，夏天較多陽光照耀，即是雨過天青，預料通關之時始於農曆4月，又認為仙師暗示「掌舵人」要醒定，千萬不要「烏眉瞌睡」。