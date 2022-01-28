法治沉淪失民心　重生須換人

本港法治沉淪，部分違法分子遭輕判，甚至繼續逍遙法外，律政司司長鄭若驊對此難辭其咎，其民望長期「墊司底」，被揶揄為「避政司司長」。黃大仙師就虎年本港法治前景批賜第15籤「明皇游月殿」，此籤雖為上吉籤，惟玄學家推論仙師暗示鄭遊手好閒，貪圖逸樂，非為官之道，不得民心，令法治淪喪，換人方可使法治重現生輝。

「仙槎一葉泛中流，月殿蟾宮任爾遊，盈耳霓裳聲暫歇，詩酒吟飲幾時休」，史稱唐明皇的玄宗李隆基在初登基時，經濟迅速發展，創太平盛世的「開元之治」，惟他後來耽於安逸，與楊貴妃風流快活，不問朝政，任由寵臣貪污舞弊，藩鎮勢力坐大，激發「安史之亂」。玄學家周漢明指出，籤文只提到唐明皇到月殿遊玩的情景，詩酒歌舞不斷，若問法治而求得此籤，是「好弊」，暗示主事高官律政司司長鄭若驊「好得閒」、貪玩，多花時間裝身遊玩而疏於正事，非為官勤政之道，亦代表她下決定時兒戲，不得民心，常遭市民批評挑戰。

周指，現時司長表面雖平常，但暗藏危機，預計她將會於下屆港府新班子中消失，法治將有望回復昔日光輝。他補充，籤文提醒在位者應勤力工作，不要得意忘形，否則樂極生悲，又指本港法律鬆懈，宜再收緊，亦應加強執法把關，以維持法治形象。

翻查資料，鄭若驊的民望自2019年起，已大幅落後於其他司長，長期「墊司底」。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強曾批評鄭檢控反修例案件被捕者效率不足，「慢九拍」，令法治蕩然無存，更多次爆出醜聞，理應問責下台。