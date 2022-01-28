特首或脫官場　兩司長勢離任

港府今年換屆，高官、問責班子的人事變動均影響港運。黃大仙賜予現任特首上吉籤「王羲之會友」，玄學家指該籤暗示其能脫離官場苦海，自得逍遙。現任財政司司長則得中平籤「孫夫人返國」，提示其若一聞不利消息便應知機早走。現任政務司司長則得下下籤「孔子聞衛樂」，民望受拖累，勸勉凡事應當謹慎。三籤均預示三人在新一屆或「無得留低」。

特首獲大仙賜予第66籤「王羲之會友」，「蘭亭雅會眾群賢，曲水流觴舍管弦，天朗氣清風惠暢，茂林修竹樂怡然」。該籤屬上吉籤，典故出自《晉書．王羲之傳》，東晉王羲之在三月初三日與好友群賢歡聚於會稽山蘭亭。籤文描寫好友相聚時風和日麗的畫面。玄學家周漢明分析，本港行政長官選舉在今年農曆三月初三日已經「塵埃落定」，而現任特首則會「逍遙自在快樂」，預料連任的機會較微，將「無官一身輕」，有閒情逸致重會舊友，或會愛上藝術或進修。

仙師亦賜現任財政司司長第26籤中平籤，籤文「花影遲遲侵砌上，遙知月鏡掛長空，忽聞鶴淚聲淒切，早買歸舟返里中」，古人徐庶為三國時代的政治家及軍事家，輔佐劉備建立帝業，但曹操施計令徐庶歸家鄉侍母，終被迫出任曹操的軍師。周指，此籤描述徐庶被脅，迫不得已回鄉前的情境，做官的人得此籤似要「告老歸田」，料現任財爺或需離去，亦預示其無法上位。籤文中的徐庶曾猶疑應否回鄉，暗指現任財爺「心郁郁」想參選特首，但又「心驚驚」無緣問鼎，而籤文則勸勉他要知機早走，一聽聞不吉利的消息便要及早回頭，並提示他注意提防小人是非口舌。

現任政務司司長則得第93籤，為下下籤「孔子聞衛樂」，「鄭衛之音不忍聽，淫風敗俗國將傾，令人深入迷津路，所奏全非古樂聲」，典故源自春秋時期，被尊為萬世師尊的孔子認為鄭、衛兩國的音樂，偏離正途，主題不健康，最後更導致兩國滅亡。周認為籤文可解現任政務司司長來年的官運偏差，預示或會脫離正途，政策不受尊重，多受爭議，不得民心；又提點他做事應謹慎，小心說話，行事清廉，生活檢點，免生是非。