本港治安中平　存暗湧宜預防

法治現淪亡之象，治安也需提防。隨着港區國安法實施，社會轉趨平定，但大仙賜予第70籤中平籤「塞翁失馬」，暗示本港今年治安表面平靜，實藏暗湧，反覆不定，港府應及早準備，多加巡邏提防罪案，又應該與市民打好關係。

籤文「可比當年一塞翁，雖然失馬半途中，不知禍福真何事，到底方明事始終」，典故出自《淮南子．人間訓》，古時邊塞地區有老翁走失一匹馬，及後尋回，但其兒子受傷。一年後胡人入侵，壯丁均被征應戰，但老翁之子因有傷患而毋須應戰，得保性命。

堪輿學家周漢明指出，此籤暗喻本港治安「時好時壞」，表面平靜，但內藏暗湧，當局需時刻警惕，嚴密監視情況，切勿鬆懈。他亦指，古時的馬與現今的車相通，估計虎年車輛盜竊案將大增，亦可指走私、販毒、打劫等動態罪案，而當本港多地同一時間出現嚴重交通擠塞或交通意外，則反映治安轉壞的時間將來臨。

周稱，籤文預示即使壞事也可以轉化成為好事，而好事亦可變壞事，故市民在治安較壞的情況下應保持處之泰然。當局則宜提早防備，多加巡邏防範罪案，並與市民「打好關係」，警民合作，防患於未然。