中國國運中吉　疫情春後漸平

中國國運與香港發展息息相關，近年國運日隆，發展銳不可當，繼去年得上吉籤「王勃遊滕王閣」後，今年再得仙師賜予中吉籤「唐明皇賞花」，堪輿學家預示中國在春天後瘟疫漸平，國內經濟回春，一切否極泰來。

第100籤籤文為「百花競放賀陽春，萬物從今盡轉新，末數莫言窮運至，不知否極泰來頻」。此籤古人唐明皇登位後大刀改革，在政治、經濟、文化、藝術皆有貢獻，開創盛世。玄學家周漢明指出，第100籤為最尾一籤，有「窮則變、變則通」之意。籤文中的第三、四句，意指一切否極泰來，好境需經時間洗禮，是處處將顯現生機的景象，「唐明皇亦有時間賞花了」。

國運得此籤，代表國家經歷去年至今年初的困境，疫情在冬季反覆，經濟一度受挫，但當到達最差的時刻便出現生機，轉弱為強。周強調，籤機在於首句「百花競放賀陽春」，描述春天美好的景象，預言在立春後，萬事皆「盡轉新」，經濟將回復昌盛，多間公司重開，百花齊放，國民生活、民心一整年向好，政治環境亦會穩定。他認為籤文亦提醒，國家要留意空氣污染、年輕人打機成癮的問題，多制訂政策糾正問題，以應籤解中「滌慮洗心」之意。

回看2021年，中國國內生產總值(GDP)的增長按季下跌，第一季受到前年新冠疫情影響，基期較低，錄得18.33%的增幅，惟升幅持續放緩，第二季收縮至7.9%增長，第四季則僅得4%增長。