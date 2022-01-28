中美關係中吉　懷柔有助改善

中美近年關係時晴時雨，反覆無常，以美國為首的外國多次聯手圍堵中國，意圖阻撓中國企業在外國發展，以窒礙中國經濟進步；聯盟亦多次在鄰近中國的地區進行軍事演練，令中美關係升溫。仙師為今年中美關係賜予中吉籤「王允獻貂嬋」。玄學家批言，中國若施懷柔政策，善用與美國有關係人士居中斡旋，有望改善中美關係。

第42籤籤文為「月明散步到花欄，無策焉能勦滅奸，幸有貉嬋思定國，英雄難過美人關」，典故為「王允獻貂嬋」，東漢末年奸臣董卓當權，民不聊生。王允在月光下欲除奸臣而傷腦筋，幸好貂嬋自告奮勇，以身報國，使王允能施「美人計」，令董卓與其得力義子呂布因爭美女而不和，終「英雄難過美人關」，董卓勢力被削，終被殺。

玄學家周漢明表示，中國今年將會有好計策或謀略，例如派遣「美人」處理兩國關係，該美人不僅是美女，亦可以是美國人，或是美籍華人、從美國留學回國的人，甚至是女性為首長的國家，而這個中間人會是自願抬頭，主動在雙方之間斡旋。他指，兩國終於能「坐低傾得掂」，但不用動武，只是需派調不同人出外談判。

周漢明認為，籤文亦預示中國不要太強硬，不能明刀明槍，或犧牲一些美好的事物，或稍稍遷就美國作誘，令雙方展開和談，而雙方關係的問題並非一下子能解決，「要先找美女嫁到對方」，或許會再拖數月至數年，環境續漸好轉。