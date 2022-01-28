你要知：濕疹痕癢難頂　中醫教路按穴位可止痕

近日天氣反覆，加上香港氣候潮濕，好易令人出現皮膚問題，特別是濕疹。濕疹令人痕癢萬分，究竟濕疹是何物？如果想快啲好返，又不能犯上甚麼飲食禁忌？註冊中醫師徐澤昌為大家解構濕疹迷思。

「濕疹，中醫稱之為濕瘡，臨床上分三種類型，有急性、慢性和亞急性。」徐指，急性濕疹會容易有滲出的情況，皮膚會紅及劇烈痕癢，發病會較急，皮膚會爛得比較嚴重。慢性會比急性的症狀為輕，但皮膚會較為保持乾燥，晚上睡覺或可能會痕醒，而發病情況可能會長好多，維持數月甚至數年。

濕疹跟先天體質都有一定關係。徐指出，有些人出生特別容易有濕疹，或是在小朋友階段已經有濕疹，亦有些人到成年後，甚至成為長者才患上。在中醫角度，不同濕疹類型有不同成因，「如果經常食熱氣同煎炸食物，濕熱體質人士就會出現急性濕疹；如體質偏虛弱、血虛，或年紀大的人士，會容易出現慢性濕疹。」徐表示，臨床上要處理脾損、痕癢等表面情況，而另一方面都要處理內部問題，才能根治問題。

想改善濕疹情況，當然需要遵守飲食禁忌。徐建議患有濕疹人士需要戒凍飲，還有辛辣、刺激和煎炸食物，「喺濕疹發作階段，食刺激性食物會令濕疹愈來愈嚴重，當身體濕氣特別多的時候，皮疹就會出水滲水。」徐又謂，有些人體質特別「熱」的話，皮疹會特別紅和痕癢，故需要注意飲食。

到底濕疹能否斷尾？徐直言發作得愈急的濕疹，就愈好去處理，「可能食得多熱氣嘢，嗰段時間肯戒口的話，再用中藥清走啲熱同濕，其實可以好快將症狀控制到。」但體質偏弱人士，例如慢性濕疹，需要的治療時間可能較長。徐表示，根據中醫辨證論治的方法處理，可以令濕疹痊愈，但之後會否復發，視乎病人能否配合生活習慣，「醫好又再飲凍嘢、作息又唔定時、有大壓力，都有機會復發，所以好睇之後點保持良好生活習慣。」

受濕疹困擾人士，徐建議可以靠按穴位紓緩，「針灸是其中一個治療濕疹的方法，而手臂上有個穴位叫曲池穴，呢個穴撳落去可以幫助到腸胃消濕熱，同埋改善皮膚，令到有止痕作用，有時間都可以撳下。」