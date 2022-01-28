傳統賀年小食高脂肪高熱量　營養師籲不宜多吃

農曆新年將至，又是市民享用各式各樣糕點及賀年小食的日子。不過傳統賀年小食大多數含高脂肪和高熱量，如角仔、牛油曲奇餅及椰汁年糕，不宜多吃，尤其是膽固醇過高等人士。有營養師分享秘訣，包括對患有高膽固醇人士如何減少飽和脂肪和反式脂肪的攝取、市民如何多進食水溶性纖維較高的食物、含單元不飽和脂肪、黃豆蛋白質等食物。大家可在家自製健康賀年小食，食得更精明、更識食！

高膽固醇人士應在飲食中減少飽和脂肪和反式脂肪的攝取，如動物性脂肪、皮層、棕櫚油、起酥油和全脂奶製品等。醫院管理局營養師賴穎琪建議，可多進食一些水溶性纖維較高的食物，例如燕麥、乾豆及各種菇菌類，亦可適量進食一些含單元不飽和脂肪的食物，即果仁，橄欖油等。

她又表示，進食含有黃豆蛋白質的食物有助減低血液中的壞膽固醇，例如豆腐、淡豆漿。因此她介紹的食譜會用到以上健康有營的食材。

另外，她鼓勵市民拜年時，花點心思贈送一些健康的賀年禮品予親朋戚友，建議以健康禮品替代糕點、朱古力、曲奇等傳統賀年禮品，例如水果含多種維他命、礦物質、抗氧化物及膳食纖維，稱水果屬「送禮首選」，不過她提醒糖尿病患者留意食用水果時的分量和時間，避免引致血糖過高。

營養師亦建議可買無鹽乾焗果仁，例如杏仁、腰果、合桃等送禮，她表示果仁含有豐富的單元不飽和脂肪，有助降低壞膽固醇，但其脂肪及熱量相對較高，應避免攝取過量，也應選擇原味乾焗的果仁。

各種麵食也是健康殼物類禮品選擇，例如蛋麵，鮑魚麵，瑤柱麵等，相比市面上的伊麵或即食麵，其脂肪較低，不過亦要留意經調味後麵食的鈉含量有機會較高，建議不宜多吃。

對於送給長輩的賀年禮品，營養師建議可購買茶葉，熱量非常低，是健康飲品，惟每日不應飲用多於6至8杯茶，避免攝取過量咖啡因。

健康小貼示：

1.小食餡料中加入菇菌和蒟蒻，含豐富水溶性纖維

2.市面上的臘腸每100克含平均400至500或以上卡路里及30至40克脂肪，不宜多吃，可用含異黃酮素的豆腐乾取代蘿蔔糕常用的臘味

3.用烤焗取代煎炸的烹調方法，不必用到額外油份來做出香脆效果