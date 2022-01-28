錄逾250病例　葵涌邨逸葵樓今晨解封

葵涌邨逸葵樓大爆疫後，政府由上周五晚(21日)即時採取禁足令，因該廈不斷錄得確診個案，由原先禁足圍封5日，再增加多2日，於今日(28日)早上6時40分解封。約有10多名住戶被禁足多日後急不及待外出「鬆一鬆」；職員檢查住客手提電話內的檢測紀錄後放行，荃灣民政事務處則在大廈外準備裝有食物的福袋分發給居民。

其中一名姓張男住客，指今晨3時落樓問職員可否離開，職員回應指未解封，張再於6時30分落樓，惟惟職員稱仍未能解封，約10分鐘後，職員指已解封，張生急不及待離開大廈。

早前有逸葵樓居民指要坐「疫監」，早上在家「耍下太極」或伸展運動，下午就上網看新聞或睇電視劇，晚上食完政府人員送來的飯菜，每天過着等人不按時派飯，與電視為伴的日子「真係好似坐緊監」，但笑言慶幸「疫監」是在家中，而且有太太陪伴。

本港昨錄得抗疫兩年以來最高單日確診案例，共有164宗確診，衞生防護中心直言，病毒傳播鏈已深入社區。至於葵涌邨的疫情經過一周爆發後，須封樓禁足的3幢樓宇，昨日(27日)終迎來好消息，近萬居民今日起逐步解除隔離。衞生防護中心表示，葵涌邨的爆疫情況有所緩減，新增確診個案亦顯著下降，因此，總共錄得超過250宗感染個案的逸葵樓將於今早如期解封，居民解除禁足後，仍須進行多次檢測；映葵樓及夏葵樓亦將如期於明日(29日)解封。逸葵樓的爆疫高峰期為1月22日，近日已回落。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵涌邨疫情持續，但個案數字有所回落，逸葵樓昨日增加6個單位有人確診，至今個案總數為251宗，可見大廈原點爆發已接近尾聲；而映葵樓增加3宗，總數81宗；曉葵樓增一宗，總數4宗；秋葵樓增一宗；春葵樓亦新增一個單位出現確診者。