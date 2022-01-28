逸葵樓禁足7天有居民被無情解僱　政府卸責派「福袋」當無數

葵涌邨疫情大爆發，至今有3幢大廈需求圍封禁足，其中由5天「加監」至7天的逸葵樓今早(28日)解除禁令，大批居民一湧而出，急不及待呼吸自由的空氣。不少居民批評政府安排欠妥；早前更有團體訪問邨內受影響居民，發現至少11人因為當局禁足無法上班，而被僱主無情解僱。

政府今早安排逸葵樓居民領取一份「福袋」，內有臘腸、冬菇及鮑魚，惟有居民不滿政府對他們困境不聞不問，「成個星期無得返工，影響生計」，亦有居民不屑政府的小恩小惠，「根本就唔會貪佢(政府)呢啲嘢，防疫把關做好啲好過啦。」

任職維修保養的吳先生表示，曾憂慮會再被「加監」，又形容落樓檢測及禁足恍如劇集《魷魚遊戲》，「入咗嚟就冇得走，之後有居民一個一個咁車走」。他直言當局的禁足安排十分差勁，僅派過一次清潔用品，但只有漂白水，不夠用之餘亦不能噴身，「我哋唔係需要你啲年糕， 我想要啲消毒用品」，又批評膳食不佳，例如「 轉頭肉餅飯、無汁排骨飯。」

他又指，居民之間會成立通訊群組互相鼓勵，而公司安排他新年後才上班，但當局至今仍未有通知假紙的發放事宜，「政府尋日開記者會講自己有幾叻，封咗幾多地方，有幾快做到嘢，但冇講受影響人士之後點呢。」