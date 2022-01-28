許樹昌料社區存90條傳播鏈　倡去商場搭車都要打針

港府防疫不力，不但令本地社區深陷隱形傳播鏈之中，目前至少有30個源頭不明個案，更反過來成為專家谷針理由，市民將來不但堂食、上課、工作要打齊針，甚至連乘坐公共交通工具都須要。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(28日)在電台節目表示，和病毒「打仗」，必須增加接種率，從公共衞生角度來看，公共交通十分擠迫，港鐵及巴士逼滿人、風險高，所以絕對同意將公共交通工具以及商場納入接種疫苗範圍，只是技術上有困難。

至於昨日(27日)新增164宗新型冠狀病毒確診，創疫情以來新高，許指根據過往4波疫情的文獻分析，社區出現1條傳播鏈即等於有3至4條，推算現時社區至少有90條傳播鏈。對於彩雲(一)邨長波樓懷疑出現垂直傳播，許希望當居撤離有關住戶，以助截停大廈傳播，他又指葵涌邨個案雖然回落，但未能百分百肯定傳播完畢，仍要視乎居民檢測結果。

另外，他認為政府下周六(2月5日)起縮短抵港人士酒店檢疫期為14天，另加7天自我監察的新安排，是足夠的，因為Omicron病毒潛伏期一般為4至10天，九成九的Delta病毒患者亦在感染後14天內發病。

對於彩雲一邨長波樓懷疑出現垂直和橫向傳播，港大機械工程系客席助理教授許俊民指，當病毒通過空氣飄浮引致其他單位住戶感染，就會造成垂直傳播，若大廈天井狹窄或通風不理想，會增加垂直傳播風險。

許認為，政府經過沙士淘大爆疫後，已經在新樓宇設計和建築物條例上做出修訂，但不少舊樓由於是原有設計，所以風險仍較高。 他指，Omicron病毒空氣傳播力高，建議市民多留意洗手間通風和渠管保養，若天井排污管長度不足，亦應告知管理公司或政府部門維修，避免病毒隨空氣進入高層單位。