亞博增兩場館接收500患者　募400兼職護士救亡

本港連日出現逾百宗新冠病毒感染個案，對醫療系統構成沉重壓力。鑑於疫情嚴峻，醫管局繼啟用亞洲國際博覽館8號及10號館後，亦計劃加開9號館和11號館，增加500張病床接收患者。

醫院管理局總行政經理李立業今日(28日)於電台節目指，有見近日疫情嚴峻，患者無論初步確診或確診，都會送到北大嶼山感染控制中心治療，故計劃加開硬件已經齊備的亞博9號館和11號館，增加500張病床用於接收年輕的新冠肺炎患者。李又指，1,200張在各間醫院的隔離病床已經啟用，600張二線隔離病床亦正預備啟用，醫管局會因應需要增加其他社區治療設施或再加開亞博場館。

而為應對龐大工作量，醫管局亦急需大量兼職醫護支援。醫管局總護理行政經理潘恩榮表示，目前有約200位全職和約80名兼職護士於亞博和北大嶼感染控制中心工作，希望能多招募400名兼職護士協助於亞博的醫療工作，同時歡迎退休護士申請。