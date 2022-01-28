港府向航空支援營運商提供最多800萬補貼 今起可申請

政府將透過第五輪「防疫抗疫基金」向香港國際機場的航空支援服務營運商提供一筆過非實報實銷補貼，香港機場管理局今（28日）開始接受合資格公司申請。合資格的航空支援服務營運商必須是機管局的特許經營商、專營商或營運許可證持有者，且其業務在疫情期間因香港國際機場的客運量下跌而受到負面影響。機管局經審核申請後，會根據合資格公司的規模，向其發放300萬至800萬港元不等的一筆過補貼。

新冠疫情嚴重打擊本港航空交通，2021年1月至11月與2019年同期比較，香港國際機場的客運量下跌98%，對航空客運業尤其是收入與機場客運量息息相關的航空支援服務營運商的業務帶來重大影響。就此，政府在第五輪「防疫抗疫基金」下向香港國際機場的航空支援服務營運商提供一次性非實報實銷補貼，以協助業界度過疫情下的困境。

政府會聯同機管局繼續密切留意航空業界的業務情況，適時制訂相關措施，協助業界渡過難關，並為航空業在疫情後的復甦做好準備。