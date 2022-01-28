港府推5招向安老院舍長者谷針　未有明確反對則當接受

有見新冠肺炎肆虐，但安老院或殘疾人士院舍院友的疫苗接種率低下，公務員事務局局長聶德權於社交平台表示，當局將採取5項加強措施增加接種人數，措施之下，如院友在醫生評估為合適接種，院友或其監護人、家人未有表達不同意，則有可能安排接種疫苗。

聶德權於社交平台表示，因變異病毒株令傳播加快、加廣，但屬體弱一群的安老院或殘疾人士院舍院友在多項疫苗接種計劃下，最新接種率仍然只有26%，固此決定採取五項加強措施。第一，政府會要求所有院舍把院友健康記錄交予醫生，評估院友是否適合接種疫苗；第二，醫生評估為合適接種、且能清楚表達同意的院友，將盡快安排接種並通知其家人；第三，醫生評估為合適接種但未能表達同意的院友，政府會詢問其監護人或家人，除非監護人或家人在指定時間內以書面形式表示反對，否則便會盡快安排接種。

第四，沒有法定監護人、且未能表達同意的院友，醫生會如常按醫療專業作出判斷，決定是否為這類院友接種；第五，政府稍後會指定一個日期，從該日起所有新入住安老院或殘疾人士院舍作長期住宿的人士，均須已經接種一針疫苗，除非該名人士獲醫生證明不適合接種。

聶德權補充，為有效推動，相關執行細節將盡快向院舍公布，亦盼望各方積極配合，以疫苗、科學方法保護體弱一群，並肩走過今次疫情。香港安老服務協會主席陳志育則在一個電台節目上表示，認爲措施有助解決長者家人猶豫不決的問題，冀盡快提高接種率到至少7成，又指本港第五波疫情爆發對安老院舍造成巨大威脅，因院舍長者接種率低下，擔心院舍一旦出現爆發，院友平日一同居住，將使病毒傳播更為廣泛。