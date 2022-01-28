新春利是大縮水　調查指15%市民計劃派10蚊膠蟹　

農曆新年將至，惟疫情下經濟不景，市民派利是偏向手緊。有調查顯示，25%受訪者預計今年封利是的總金額會較去年減少，僅12%指總金額會增加；而受訪市民中，15%人表示會縮水派10元利是，較去年增加9%，而打算算派20元、100元或以上的人則減少。負責調查的機構促請港府在下月發表的財政預算案推出適切的援助措施，協助受影響業界及基層市民渡過難關。

香港研究協會於本月11至25日訪問了1,163名15歲或以上市民，以了解市民對利是錢及新年消費的意見。在「派利是」的受訪者中，有25%預計今年封利是的總金額會較去年減少，表示增加的佔12%，表示差不多的61%。封利是總開支減少的比例遠高於增加，反映市民今年封利是仍偏向手緊。

平均每封利是的金額，有50%派利是的受訪者表示為20元，較去年減少6%；派100元或以上的受訪者有8%，較去年減少5%；20%表示派50元利是，按年增4%；15%表示派10元，按年增9%。至於新興的電子利是，87%屬派利是的受訪者表示「一定不會」及「多數不會」用電子錢包派發利是；表示「一定會」及「多數會」的佔10%。

就新春消費方面，有40%受訪者預計今年會較去年減少40%，表示會增加的佔19%，表示差不多的佔35%，結果反映市民的新春消費意欲整體仍然疲弱。此外，7個不同消費分類中有5個開支呈現縮減，包括「外出用膳／外賣／到會」、「本地酒店旅舍」、「個人護理服務」、「娛樂及消遣」及「零售商品」。