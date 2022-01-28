2人涉前年報名競選無交申報書　案押3.25再訊

前年的立法會選舉在提名期結束後決定延期至去年，參選者須重新報名。廉署早前落案起訴2名於前年報名競逐新界西直選議席的候選人，指他們涉嫌沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提交選舉申報書。案件今早(28日)在觀塘裁判法院再次提訊，2名被告暫毋須答辯，以待索取法律意見。案件押後3月25日再訊，主任裁判官錢禮批准2被告以現金1,000至2,000港元保釋候訊。

本案2名被告趙寶琴（47歲、護士）及王振霖（41歲、巴士司機）。王早前有發燒症狀及須檢疫，今天首度出庭應訊。趙則於本周二（25日）被帶上庭，當時主任裁判官錢禮批准她以1,000港元保釋，惟她在庭上稱自己「1蚊都無呀」，她今天在犯人檻內再次申請保釋，獲法庭批准。

控罪指，兩被告於2020年9月29日，作為2020年立法會換屆選舉新界西地方選區同一份提名名單上的候選人，沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37(1)條及37(1B)條（經《緊急情況（換屆選舉日期）（第七屆立法會）規例》第8(2)(b)條變通）的規定提交選舉申報書。

案件編號：KTCC 153/2022