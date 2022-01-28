500名機師劈炮　國泰增聘逾180人補鑊　包括「翻閹」前員工

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空過去受疫情影響，大幅裁減機師及機組人員，而由去年10月至今，更爆出多達近500名機師自行離職，主要因不滿工資被削減及對近月防疫限制反感。為盡快請人救亡，國泰指自去年夏季起至今年2月重新聘用本地機師以來，估計合共在香港增聘逾180名機師，其中包括國泰前機師，又指會於今季重啟見習機師培訓計劃。

國泰又表示，需要重新培訓新聘機師駕駛及操作特定飛機型號，並將於培訓完成後，邀請他們加入「閉環式」執勤，讓更多機師共同分擔飛行職務，支援貨運及客運運力。此外，國泰最近已重啟招聘，預計未來1年聘用數百名機師，又指計劃已得到香港及海外機師正面回應，但未有透露有關增聘人手及培訓涉及多少開支。

所謂 「閉環式」工作，是指機組人員在完成21天的出勤周期後，需在酒店隔離14日，然後再獲14日休假，換言之參與閉環式編更的國泰員工每次工作周期達49日，而國泰則會為閉環航班機師，按該閉環飛行數目提供獎金。