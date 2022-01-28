舖王鄧成波名下公司涉遲交還物業　遭入稟追討152萬元

「麻雀館大王」石鑑輝的4名家族成員，昨日(27日)入稟高等法院，控告曾由「舖王」鄧成波持有的名下公司，指其早前租用原告持有的彌敦道182號全幢物業作酒店，但沒有依時繳交租金及差餉。原告要求收回物業，公司卻在事隔超過一個月才交還。雖然雙方就租金等欠款達成和解，但原告仍入稟追討在遲交物業期間的中間收益連差餉，共約152萬港元，以及相關利息和訟費。

原告是石炳祥、石炳璋、石炳濂及石炳祐，4人均是「麻雀館大王」石鑑輝的家族成員，被告是永泰成有限公司。資料顯示，被告租用物業時，公司是由鄧成波持有，鄧成波在去年5月已離世。

入稟狀指，與訟雙方於2019年1月簽訂租約，被告由該年3月起直至2024年1月底，以月租115萬港元向原告租用彌敦道182號全幢物業，其中地下及1樓只可經營商舖，2至13樓則經營酒店。被告並須支付差餉、地租及管理費。

惟被告自2020年1月開始便沒有交差餉，同年4月開始沒有交租。2021年8月26日，原告去信通知被告沒收物業，至10月8日，被告始交還。翌月，雙方就截至2021年8月31日的租金，及截至同年9月30日的差餉達成和解協議。

原告現向被告追討2021年9月至10月8日，即沒收物業及交出物業期間的的中間收益，涉款約144.6萬港元，及2021年10月1日至12月31日的差餉，涉款約7.4萬港元，合共約152萬港元。

案件編號：HCA113/2022