女警涉打印傭兼搶手機　女傭憶述其中一天被摑3次及踢私處2次

一名報稱公務員的女子，被指於今年6月至7月期間，多次向家中印傭施襲，更曾以手襲擊致其嘴角受傷，及涉嫌搶去印傭的手提電話，被控10項普通襲擊、2項襲擊致造成身體傷害及1項盜竊罪，案件今早(28日)在觀塘裁判法院再次開審，她否認所有控罪。女印傭供稱，她在洗手間清潔時，她手提電話響起，被告質問誰人致電及搶走她電話，掌摑她左臉3次及踢她私處2次，她事後上廁所時感到私處疼痛；她表示，其後又因工作問題，連續10日遭被告拍打後腦。案件將在下午續審。

報稱公務員的43歲被告蘇寶儀，據悉為一名停職女警。她被控於2021年6月23日至7月2日，在觀塘鯉魚門道油美苑一個單位內，先後分別10次襲擊女子Choiriyah；及於同年6月19日和7月4日，在上述單位襲擊Choiriyah，並對她造成身體傷害。被告另被控於2021年6月19日，在同一單位內偷竊屬於Choiriyah的一部三星手提電話。

48歲印尼籍女傭Choiriyah供稱，她自2014年來港工作，於2020年2月獲被告僱用，但約於同年5月起，她多次因為工作問題遭被告突然襲擊，有印尼同胞提議她報警，但她只是把事件記錄在記事本。Choiriyah指，同年6月19日，當她在洗手間清潔時，她的三星手提電話響起，被告質問是誰人致電，並搶走她的電話，其後掌摑她左臉3次及踢她私處2次，被告又稱會把她的電話丟棄，並收走她另一部LG手提電話。Choiriyah表示，事後上廁所時感到私處疼痛，而她左臉亦有紅腫，她亦再也沒有見過該2部電話，而這並非被告首次虐打她。

Choiriyah續供稱，於同年6月23日至7月2日，她每天均遭被告用手心打她頭部後方，她已忘記某些日子為遭到虐打，但記得曾因為買漏了日用品、清潔工作做得不好、及洗衣服不乾淨等原因而被打。Choiriyah指，於同年7月4日，被告斥責她在超級市場購物所花的時間太長，被告不快及憤怒之下，再次打她後腦3次，又打她嘴巴，直到她嘴巴流血。Choiriyah表示，她事後趁機離開被告住所後，在一名印尼同胞陪同下，前往灣仔警署報案。

案件編號：KTCC 1693/2021