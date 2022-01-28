下月起綜援生果金擬調高2.6%　高額長生津加至3915元

社會福利署今日(28日)公布，由下月1日起，按社會保障援助物價指數的變動，綜合社會保障援助(綜援)計劃的標準項目金額、高齡津貼、長者生活津貼、以及傷殘津貼將作調整，在相關建議獲立法會財務委員會批准後盡快實施。

社署續指，根據既定機制，政府在獲得財委會批准後，每年2月1日調整社會保障金額，而上述社會保障金額將有2.6%的上調空間，會盡快向新一屆財委會提交建議，如獲批准，新金額會追溯至今年2月1日生效。

以2.6%的上調空間計算，綜援金經調整後，65歲以下的健全成人單身人士，可獲的綜援金由2,685港元，增加70港元至2,755港元，健全兒童及不超過2名健全家庭成員的綜援金則由2,675港元增加70港元至2,745港元。

一般長生津將由2,845港元，調高至2,920港元，增加75港元；高額長者生活津貼將由現時的3,815港元，調高100港元至3,915港元。

俗稱生果金的高齡津貼亦由1,475港元，增加了40港元至1,515港元。至於普通傷殘津貼，金額亦由1,885港元，增加了50港元至1,935港元；而高額傷殘津貼，亦由3,770港元，增加了100港元至3,870港元。