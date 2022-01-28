本港普遍渠管有5大隱患　團體籲倒水入隔氣裝置防播毒

面對第5波疫情蔓延，多個樓宇出現垂直傳播，疑與排水系統有關，愈來愈多市民關注家居排水系統衞生問題。香港測量師學會今日(28日)表示，本港渠管普遍有5大播毒隱患，包括沒有定期倒水至隔氣裝置、企缸改裝致沒有適當安裝隔氣、廚房地台去水及洗衣機去水不妥善封堵、不妥善的渠管改裝工程及渠管滲漏。學會強調渠管保養非常重要，尤其是隔氣彎管，建議市民可要保持隔氣一定儲水量，而出現問題的渠管亦需從速處理。

由於本港第5波疫情出現多宗同坐向單位的確診病例，病毒傳播有可能是與排水系統的設計、改動及保養有關。香港測量師學會認為，本港家居渠管普遍有5大播毒隱患，分別是沒有定期倒水到隔氣裝置，致無法保持水封功能；企缸改裝時使用不當配件充當隔氣裝置，或沒有安裝隔氣；新型單位的廚房地台去水及洗衣機去水設於廚櫃隱蔽位置，不妥善封堵；包括氣喉及排水管等的不妥善渠管改裝工程；以及渠管滲漏卻欠缺維修保養。

學會表示，除不妥善的渠管改動外，渠管保養亦非常重要，尤其是隔氣彎管的水封，可以阻隔氣體由污水管進入室內，減低病毒傳播的風險。而有確診個案的單位就被發現隔氣彎管乾涸，在使用抽氣扇時，病毒便容易從渠管抽出而受傳播。

學會呼籲市民，每星期需於所有地台去水位和不常用之去水位注入半公升清水，以保持隔氣有一定儲水量；如渠管出現淤塞、漏水、損壞等情況，亦應從速處理；切勿隨意改動排水系統及隔氣等裝置，如有需要應諮詢建築測量師或合資格承辦商。此外，亦須留意室內的反虹吸管或通風管是否出現破損、改裝或切斷後出現缺口，容易導致污染空氣進入室內。