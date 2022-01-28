4空氣污染物濃度達標　去年低能見度時數僅258小時　按年降84%

環保署今日(28日)公布去年空氣污染情況，指本港整體空氣質素持續改善，去年4種主要污染物，包括PM 2.5、PM 10、NO2(二氧化氮)及SO2(二氧化硫)的平均濃度達到新修訂的香港空氣質素指標，其中PM 2.5和PM 10達到世衞中期目標要求，SO2(二氧化硫)濃度則更低於世衞終極目標。

環保署助理署長(空氣質素政策)梁啟明引述天文台數據指，去年低能見度的時數為258小時，已較2004年的1570小時大幅降低84%，稱市民應該可以感受得到能見度的改善，例如近年天朗氣清的日子增加。

梁啟明說，空氣質素受不同因素影響，包括在颱風數目、路面重型車輛受疫情減少，令相關排放相應減少。被問到去年有部分污染物濃度高於前年，梁啟明說，2020年並非正常年份，即使去年與2020年比較上升，但仍與2019年相關濃度較低。他續稱，「不會睇短期數據，短期數據喺科學上無意思！」

梁啟明又說，本港空氣質素長期趨勢沒有變壞。他又指，當局目標2035年前停止新登記燃油私家車，希望在2025年前能公布更清晰時間表。