車公廟新春期間開放　初二求籤活動不對外開放

沙田車公廟農曆新年期間向公眾開放，華人廟宇委員會今（28日）公布，入場善信須量度體溫、戴口罩及掃描「安心出行」二維碼等，廟內會實施單向人流管制。年初二舉辦的求籤活動不開放予公眾參與，亦取消由麒麟引領進廟安排。

為有效防疫，車公廟會於廟宇入口提供消毒搓手液，定時消毒跪墊、籤筒、風車及鼓棍，及確保洗手間梘液供應充足，又提醒市民保持社交距離，並緊記切勿在點香區範圍使用酒精，免生危險。

此外，警方將於車公誕期間實施人流安全管理措施及特別交通安排，或會於大年初一(1日)早上6時至年初三(3日)下午6時，分別在港鐵大圍站及車公廟一帶行人路，包括車公廟路及翠田街的行人路採用「單向式人流系統」。

至於特別交通安排方面，多條道路將於年初二(2日)晚上8時至翌日晚上8時封閉，包括介乎沙田頭路與翠田街的車公廟路西行慢線；介乎車公廟路與新翠邨入口近新芳樓的翠田街南行慢線。警方又呼籲市民乘搭公共交通工具，在附近一帶非法停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走。

另有多條單車徑於下周一(31日)晚上8時至年初三晚上8時封閉，包括介乎村南道與車公廟路，沿城門河道西岸的單車徑；介乎翠田街與沙田頭路，沿車公廟路兩旁的單車徑；位於車公廟路與翠田街交界行人隧道內的單車徑；位於車公廟路與沙田頭路交界行人隧道內的單車徑；位於大圍足球場兩旁的單車徑。