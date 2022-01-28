今增115宗病例　連續6天破百確診　包括6宗源頭不明

本港新冠肺炎疫情持續，​本港連續6天錄得逾百宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(28日)增115宗確診，111宗本地個案，4宗輸入，包括6宗源頭不明。至今本港累計13,905人染疫，另有逾80宗初步確診。

本港再度出現學校爆發，包括圓玄學院第三中學，有居於夏葵樓的5c學生確診，中三B有4人確診，1人初步確診，中一也有人確診，該校一名兼職家校聯絡員亦中招，於學校維持學生秩序；中華傳道會李賢堯紀念中學5C及6C也有人確診，當中涉及跨班的朋友；勝利道地盤累計有14名員工及緊密接觸者確診。，

6宗源頭不明個案方面，涉及一名居天水圍38歲男士，於美利飲食有限公司工作，最後上班為1月25日；一名39歲居大埔翠和樓的男子中招，在大埔「樓上」負責送貨跟車，最後上班為1月25日；居慈正邨的70歲女退休人士染疫，曾去彩雲邨商場，疑帶Delta變種；另一人為65歲居葵芳邨，曾跟友人在葵涌公園打羽毛球；42歲男士居大窩口邨富平樓，任職運輸行業，平日的行蹤多涉及大窩口邨；10歲女童為路德會聖十架學校學生，最後上課日期為1月11日，家人有時會去大窩口。張竹君特別提到，近日有頗多退休人士確診，本身沒有上班，可見社區有頗多隱形傳播鏈。

至於早前出現確診個案的黃大仙現崇山「客滿亭」，中心另發現2宗確診個案曾於上周三(19日)早上同場用膳，當中一人於上周五(21日)亦有到該餐廳，1人坐57號枱、另一人坐20號枱。

張竹君又引述全基因分析顯示，豪苑確診者的基因排序與倉鼠群組高度相似，但倉鼠本身帶病毒的時間較短，也有主人拒絕讓倉鼠進行檢測。問及張會否為竹篙灣過年的市民準備新年禮物，張竹君表示不知情，仍待相關部門安排。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻醫生指，醫管局過去一日呈報150宗個案，23名病人康復出院，累計12,710名病人出院。目前仍有808名病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及12間公立醫院留醫，全部病人情況穩定。