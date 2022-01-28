去年第4季GDP較前年同期升4.8%　全年計實質上升6.4%

本港經濟在去年第4季進一步復甦，政府統計處今日(28日)公布，去年第4季的本地生產總值(GDP)預先估計數字，較前年同期實質上升4.8%，本地生產總值持續擴張是由於本地消費及對外需求均維持穩健增長。而2021年全年與2020年比較，GDP實質上升6.4%。

按GDP各主要組成部分分析，去年第4季私人消費開支與上年同期比較實質上升6%，稍低於第3季的6.8%，2021年全年與2020年比較，私人消費開支實質上升5.7%。按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼去年第3季上升5%後，在第4季前年同期比較實質上升4.1%，而2021年全年與2020年比較，政府消費開支實質上升4.6%。

本地固定資本形成總額在去年第4季與前年同期比較實質輕微上升0.1%，而第3季的升幅為13.1%，2021年全年與2020年比較，本地固定資本形成總額實質上升10.1%。

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與前年同期比較錄得13.3%的實質升幅，升幅較第3季的14.2%有所減慢。按國民經濟核算定義計算，貨品進口繼去年第3季上升16.9%後，在第4季實質上升9.7%。去年全年與前年比較，貨品出口總額及貨品進口分別錄得19%及17.5%的實質升幅。

服務輸出在去年第4季與前年同期比較實質上升5.7%、服務輸入同期實質上升5.2%，去年全年與前年比較，服務輸出及服務輸入分別實質上升0.8%及1.9%。

政府發言人表示，受惠於出口表現強勁和私人消費改善，香港經濟在去年第四季進一步復甦，去年全年合計，實質本地生產總值顯著增長6.4%，扭轉過去兩年的跌勢，但仍然較2018年水平低約2%。

貨物出口受惠於外部需求迅速恢復，年內持續錄得雙位數升幅；私人消費開支在本地疫情穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃推出之下復甦，下半年情況尤其明顯，惟訪港旅遊仍然冰封，繼續拖累經濟復甦。

展望未來，香港經濟在今年料會進一步擴張，但增長步伐受各項不確定因素影響，尤其是與本地疫情發展相關的因素，最新一波疫情和防疫措施收緊對經濟活動構成了新一輪的壓力，亦打擊了經濟氣氛。