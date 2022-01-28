工會促優化第六輪防疫基金　直接補貼受影響工友

政府即將推出第六輪防疫抗疫基金，議員吳秋北促政府快狠準支持受影響工友，抗疫基金切勿使用舊有模式，應優化第六輪防疫基金，直接向受影響工友補貼。

另一議員黃國則要求措施全覆蓋受影響行業，促公平對待受影響僱員不同情況，又批的士夜更生意少5成都沒有資助。議員鄧家彪建議設立即時有效支援失業停工制度，不可每次當市民停工就呼籲「去借啦，去申請綜援啦」。

對於香港保護兒童會轄下童樂居發生涉嫌虐兒事件，議員麥美娟說，社會福利事務委員會將於下周一召開特別會議討論，直言社署責無旁貸，需要作出交代，如沒有合理答案，將繼續追究及以其他方式跟進。

另外，有政黨昨日會面財金官員，表達對財政預算案意見，議員張國鈞促派發電子消費券，稱上輪整體利益效果不錯，同時認為政府呼籲市民到大灣區發展不可流於口號，應收集市民期望，與內地港人團體保持溝通交流。

議員陳仲尼促大力支援中小企，設立數字人民幣交易系統；議員林琳促協助運動員退役轉型計劃，改善體院待遇薪酬，大力協助青年及中青；議員郭玲麗則促近現代史提升市民認知，撥款師資培訓，推行家居照顧券；議員葛珮帆促設立獨立科學發展辦公室，撥款10億至20億港元予創科投資基金，打造智慧城市。