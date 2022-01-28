的士業促政府燃料補貼　批白牌車氾濫損生計

疫情下街上人流疏落，有的士司機收入大減，生活陷入苦境。有團體今日(28日)於政府總部外請願，要求政府體恤民情，提供液化石油氣補貼6個月，預料每名的士司機可受惠逾萬元。另一團體更指白牌車大行其道，非法兜路取酬，更於國外進行金錢交收，令警方難以偵查。

團體港九新界的士司機總會表示，若政府採取上述補貼方法，可令司機即時受惠，而且方便簡便。發言人指現時入氣的金額平均每次為150港元，如果政府補貼一半，以每月26天工作計算，司機半年可獲資助12,000港元。

期間他們又在場叫口號，包括「疫情嚴峻、搵食艱難、財爺體恤，即減氣稅」，並將請願信交給政府代表人員。

此外，團體取締白牌車大行動聯盟同日亦請願，指有一個大集團利用文書工作在網絡上，為沒有客運出租車營運證的司機及車輛收取車資，更估算該個集團有14000位活躍夥伴，而每輛白牌車可獲取約2千港元，集團每日收入約700萬港元，並從中逃避在香港交稅，要求警方引用有組織及巨大集團犯罪條例，作出調查及檢控。

而聯盟亦批評集團諉過於司機，要求司機自我申報具有合法經營資格，因此要求修改現有法例，包括第一次違例的車輛罰款6萬港元，若再犯則罰款10萬港元，提升阻嚇力阻止司機重犯。聯盟亦引用法庭案例，指出只要證明司機目的為載客取酬作商業用途即屬犯法。對於當局檢控效率低，召集人表示不排除有進一步行動。