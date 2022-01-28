審查員延任3個月　查壹傳媒亂局　4月底交最終報告

財政司司長早前根據《公司條例》委任陳錦榮作為審查員，調查壹傳媒公司業務，壹傳媒最終於去年12月被頒布清盤令。而政府今日(28日)宣布，基於審查員指尚未全面取得和審視與調查有關的資料，財政司司長已將陳錦榮的任期延長3個月，直至今年4月27日，屆時審查員亦會提交最終報告。

政府表示，根據《公司條例》（第622章）第841（2）及（3）條賦予的權力，財政司司長在去年7月28日委任陳錦榮為審查員調查壹傳媒的事務，目標是於6個月內向財政司司長提交最終報告。

審查員於去年9月14日向財政司司長提交中期報告，揭示的事項包括壹傳媒一直以不公平地損害成員權益的方式經營事務。審查員亦指出壹傳媒已無力償還債項。基於上述情況，財政司司長經考慮公眾利益後，於去年9月29日向法院提交將壹傳媒清盤的呈請。法院其後委任臨時清盤人，並於去年12月15日對壹傳媒頒布清盤令。

審查員最近向財政司司長匯報指尚未全面取得和審視與調查有關的資料，以作出詳細的最終報告。考慮到徹底的調查對作出最終報告至為重要，財政司司長決定將審查員的任期延長3個月，直至今年4月27日，屆時審查員亦會提交最終報告。