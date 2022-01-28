荃灣女墮電騙失5000元兼險洗黑錢　幸醒目找換店職員制止

去年警方共錄得19,249宗詐騙案件，較前年多3,696宗，升幅多達23.8%，當中電話騙案有1,140宗，損失金額達8.1億港元。至前日(26日)電話騙徒又出擊，荃灣區一名女子收到「猜猜我是誰」騙徒來電，騙徒扮「朋友」稱在內地被捕要借錢「擔保」，成功騙取5,000港元後，食髓知味要求事主幫手提取現金再匯款內地，幸好機警的找換店職員拆穿騙局，讓事主免繼續陷入電騙及洗黑錢案件。

新界南總區防止罪案辦公室指出，事主收到騙徒的電話時，覺得對方聲音與一位朋友相似，便信以為真，稱最多只可給對方5,000港元應急，更馬上到找換店匯款。相隔不久，騙徒又指已向其他朋友借1萬港元，惟要求借用其戶口把該1萬港元轉帳至特定帳戶。事主不虞有詐，收到匯款後取錢到另一找換店匯款。

幸好找換店職員丘先生察覺有不妥，稱「邊度會有咁嘅朋友！我問佢匯款去邊度，呢位女士話要趕住匯款幫朋友，我就覺得可疑」，丘其後聯絡找換店總公司，透過電腦系統比對戶口號碼，發現該戶口曾涉及詐騙案件，再立即致電該名女士，讓她報警。

新界南總區防止罪案辦公室認為，今次找換店職員主動了解來歷不明的戶口號碼，從而揭發懷疑是「洗黑錢」的案件，使受害人不再有進一步損失，又提醒市民若遇到陌生來電，要核實對方身份，不要向陌生人提供個人資料。