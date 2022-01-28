Lunch哥涉置地廣場行為不檢　受審後脫罪同案女子罪成

示威者常客「Lunch哥」李國永被指在前年9月初一次「和你Lunch」活動中，在中環置地廣場中庭行為不檢，事後與一名六旬女子同被控。2人都否認控罪，案件經審訊後，裁判官今天（28日）在東區法院裁決，裁定「Lunch哥」罪名不成立脱罪後激動深呼吸，女被告則所有罪名成立，獲准保釋至2月25日判刑。「Lunch哥」在聞悉脫罪後，於庭上激動深呼吸。

現年19歲的李國永及同案62歲女被告陳麗珍，被控於2020年9月7日，在中環置地廣場地下的公眾地方作出擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖破壞或激使他人破壞社會安寧。陳另被控一項普通襲擊，指她在同日同地襲擊尼泊爾籍男保安Ganesh Gurung。

裁判官王證瑜指，李當日雖曾對2名途人使用辱罵性言詞，但就不涉及恐嚇性，加上他沒有阻礙他人使用扶手電梯、沒作出對抗行為，在場保安也沒要求李離開，因此裁定他所作的行為沒有影響保安員維持秩序。加上李有自閉症光譜障礙，情緒控制及溝通表達能力較弱，思想較固執，他當時向途人講了2至3句粗言，但沒有人回應，裁判官因此裁定李並無作出構成公眾地方作出擾亂秩序的行為。

至於陳麗珍，裁判官不同意她自稱失平衡的説法，指她根本有足夠空間離開，毋須推開證人，故裁定她的行為必然有擾亂秩序。裁判官續指，陳麗珍曾經想突破保安員的防線，她也必定知道自己有使用武力，而且非出於自衞，最終裁定2罪俱成。

案件編號：ESCC 412/2021, ESS 5936,5937/2021