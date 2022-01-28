警方全港打擊違禁THC產品　檢逾22萬元貨拘7男女

警方在上月起展開代號「速音」行動，打擊涉及含有四氫大麻酚(THC)產品的罪案。經深入調查後，毒品調查科在本周以涉嫌「販運危險藥物」罪或「管有危險藥物」罪拘捕7人，並檢獲含有THC的不同產品，市值超過22萬港元，不排除之後有進一步拘捕行動。

毒品調查科總督察葉秀蘭表示，警方留意近年市面出現愈來愈多標榜含大麻二酚(CBD)的產品，雖然CBD目前不受《危險藥物條例》管制，惟當中部分產品卻含違規的THC物質。為進一步打擊涉及THC的毒品罪案，毒品調查科自上月中展開新一輪行動，聯同各總區探員在全港多區商舖收集20多件不同種類CBD產品，包括茶、糖果、朱古力、電子煙油及護膚用品等，交由政府化驗所初步檢驗後，確認其中一款油內含THC成分。

另外，警方亦發現有不法分子透過網上社交平台，推廣及出售標榜高濃度THC的物品，此類宣傳方式一般屬公開發放，市民尤其青少年極易接觸相關資訊。

警方在本周一(24日)至今日(28日)展開執法行動，針對販賣含有THC產品的商戶和網上買家，於觀塘、黃大仙、佐敦、屯門和元朗等多處拘捕4男3女(22至33歲)。被捕人士分別報稱商店負責人、售貨員、學生及無業，另檢獲28支確認帶有THC的CBD油、95支高濃度THC油、小量大麻花和大麻曲奇等證物，總值逾22萬港元。

葉續指，許多CBD產品屬市民日常較易接觸，例如零食、咖啡和日用品，許多年輕人甚至學生皆可輕易購得，如長時間使用或食用有THC成分的產品，可能對他們的健康帶來嚴重和長遠的影響。警方呼籲準備進口CBD產品的商戶，以及有意購買產品的市民，應小心留意製造商是否全面公開商品成分，否則有機會觸犯法例。警方會繼續與禁毒處等相關部門合作，通過研究立法、宣傳教育、加強情報交流及出入口管制等措施，堵截違法THC產品流入本地。