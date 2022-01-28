中年漢遭禁錮索款60萬還債　3男落網明日提堂

警方於本周二(25日)接獲3名市民報案，指其姓郭(53歲)男性朋友被3名男子非法禁錮，並要求報案人籌集一筆約60萬港元款項作為還款。西九龍總區重案組接報後立即展開調查，經情報分析及初步調查後，在本周三(26日)及昨日(27日)，分別掩至長沙灣、秀茂坪及深水埗拘捕3名本地男子，懷疑與案有關。

被捕人士年齡介乎38至57歲，涉嫌非法禁錮及行劫，當中2名被捕男子懷疑為案中幕後主腦。探員亦在本周三晚上，於深水埗區一樓上單位，救出該名遭禁錮的郭男，他身體多處受傷，清醒被送往廣華醫院治理。

警方調查顯示，受害人在本周一(24日)被訛騙到長沙灣一工業大廈單位後被人禁錮，他之後再分別被挾持到旺角及深水埗的兩個空置單位繼續禁錮。受害人在禁錮期間遭人以手、腳及硬物襲擊，亦被迫交出3張銀行提款卡及提供相關密碼。同時，受害人亦被搶去身上一批貴重財物，包括手提電腦、手機及平板電腦等，總值約2萬港元。

3名被捕男子已被暫控各一項非法禁錮罪及行劫罪，案件將於明日(29日)在東區裁判法院提堂。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

警方今日(28日)進行案情重組，行動於下午約5時開始，其中一名疑犯被黑布蒙頭，由警員押解至深水涉通州街308號，期間疑犯向探員講述案情，同時登樓調查，有探員用攝錄機拍下過程，大批軍裝警員在附近巡邏駐守。

警方重申，打擊暴力罪案是警務處今年的首要行動項目之一。警方會不遺餘力地去打擊這些罪行，將犯人繩之於法。