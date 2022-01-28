大專生涉收酬殺動物施巫術　再多3女疑光顧被控

19歲大專男生唐綽謙被指經營巫術祭祀，用兔子、白老鼠等小動物作活體奉獻儀式。他去年8月被警方拘捕後，被控一項殘酷對待動物罪。日前再多3名年輕女子被落案起訴，她們被指是光顧活祭巫術的顧客，與唐串謀作案，因而被控串謀殘酷對待動物共4罪。2宗案件今日（28日）於西九龍裁判法院提訊，眾被告暫毋須答辯。兩案一同被押後至3月11日再訊，以待控方索取獸醫的專家意見。此期間唐須繼續還押，3名女被告則准以1000港元保釋，期間不得離港及每週到警署報到一次。

3名女被告依次為郭昀睎（29歲，售貨員）、劉詠琪（32歲、美容師）及蔡靖寧（24歲、接待員）。3人被控於2021年7月25日與8月11日之間，各自在香港與唐綽謙一同串謀殘酷地惡待動物，其中蔡共2次與唐串謀犯案。

另一案的被告唐綽謙，報稱是占卜師。控方今日獲准改控及加控唐多8項罪名。現控罪指，唐於2021年8月1日與8月11日之間，在香港殘酷地惡待1隻老鼠和2隻青蛙，以及於8月11日在香港企圖殘酷地惡待1隻兔子和5隻老鼠。唐另被控於2021年7月25日與8月11日之間，在香港分別與郭昀睎、劉詠琪、蔡靖寧、黃晉賢及一名不知名人士，一同串謀殘酷地惡待動物。

案件編號：WKCC 3199/2021, WKCC 433/2022