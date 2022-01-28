沙田警署外非法集結　4人分囚5月1周至6個月

2019年8月12日晚，沙田警署外有人聚集叫囂，向警署投雜物及照射雷射筆，當中5男1女被捕及起訴。經審訊後，4人被裁定非法集結罪成，今天（28日）在九龍城法院判刑。其中3人入獄6個月，1人判監5個月1星期。法庭批准其中1名被告保釋等候上訴。裁判官崔美霞指，本案案情嚴重，集結人數眾多，擾亂公眾秩序，威脅在場人士人身安全，更癱瘓警署，令警署不能正常運作，認為判刑須具阻嚇性。

4名被定罪的被告分別為區嘉偉（27歲，無業）、葉盛富（24歲，經理）、蔡承志（24歲，文員）及何皓賢（27歲，機場助理）。同案另一被告楊基樂（26歲，助理工程師）在開審前承認非法集結罪，被判監4個月2星期。

裁判官指，雖然沒有證據顯示被告曾使用暴力，但他們無視警方警告逗留在場，增加出現暴力的風險，判監無可避免。法庭採納6個月為量刑起點，除了被告何皓賢表達真實悔意，扣減3星期外，其餘被告均無減刑因素。區嘉偉透過律師申請保釋等候上訴獲批，條件包括交出1萬港元，不得離港，每周到警署報到2次。

辯方求情時指，是次非法集結規模不算大，不涉及嚴重暴力，或佔據道路堵塞交通，與同類案件相比不算最嚴重。考慮到現時社氣氛已改變，重犯機會低，冀法庭輕判。其中蔡承志透過代表律師稱，對當日「八卦」到場感到懊悔，如今被定罪亦深感無助；何皓賢代表律師則稱，被告已經反省，以後會三思而後行。

案件編號：STCC 1188/2020