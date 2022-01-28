劏房租管實施近1周　有組織反映居民對條例一知半解

討論多時的劏房租務管制《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例》於上周六（22日）起生效。至今實施約1周，有組織舉辦網上簡介會，發現仍有不少劏房戶對條例嚴重認知不足，部分顯然不清楚條例何時生效，亦有租戶不了解條例包含的內容，如需否簽租約，條例有否涵蓋水電媒等收費。

政府早前委託6間非政府機構設立地區服務隊，令業主及租戶了解各自權利及義務。其中中標的新家園協會九龍西服務處今(28日)就九龍中及東市民舉辦網上簡介會，其中多位劏房戶踴躍發問。會上有街坊查詢指若早前已與業主簽定租約，有關租約會否受條例保障；亦有租戶查詢指業主早前口頭承諾不會加租，但沒有簽租約，擔心業主反悔，同時憂慮此情況會否受到條例保障等。上述情況反映不少租戶對條例認知不足。

新家園協會社區發展總監梁秉堅稱，儘管政府曾就條例進行宣傳，但形容條例較複雜，而且劏房戶面對的情況各異，難以一概而論，而且不少租戶忙於生計，擔心「沒屋住」，不會容易主動了解自己的權益，但求有穩定地方居住。他指目前團體首要進行記錄工作，了解各住戶的租約情況，並在租戶簽約前提醒其權益。他又預告將於新年後再舉辦簡介會，同時物色業主一同進行交流。

立法會去年10月通過劏房租管相關條例，並差餉物業估價署的50人小組負責執行條例。運輸及房屋局早前曾稱，差估署透過對外招聘及內部人手調配成立小組，該署會因應實況，按條例處理及跟進個案，如有需要會實地視察，並考慮需否執法。